بريطانيا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يوفر الراحة للمدنيين

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سيوفر قدرا من الارتياح للسكان المدنيين في لبنان وشمال إسرائيل، وحث على إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء، بعد موافقة الجانبين على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أدلى بتصريحاته في البيت الأبيض بعد وقت قصير من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وأوضح أن القتال انتهى في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي «02.00 بتوقيت جرينتش"، بحسب الغد.

وقال ستارمر عبر منصة إكس: يجب أن نرى تقدما على الفور نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون نقطة تحول لبناء زخم نحو السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأضاف على منصة إكس: "ستواصل المملكة المتحدة دعم الدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الحفاظ على السلام على طول الخط الأزرق وكذلك القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في لبنان".