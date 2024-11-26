خلاف دبلوماسي بعد تضرر كابلات الاتصالات ببحر البلطيق بسبب سفينة صينية

كوبنهاجن - (د ب أ)

بدأت مفاوضات دبلوماسية اليوم الثلاثاء، بشأن تحديد مسار آخر لسفينة صينية، بعد بدء تحقيق في أعقاب تضرر كابلات الاتصالات في بحر البلطيق.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحفي بستوكهولم اليوم: "من الجانب السويدي، أجرينا اتصالات مع السفينة ومع الصين وأبلغناهم بأننا نرغب في انتقال السفينة إلى المياه السويدية".

وأضاف أن هذا ليس من قبيل إلقاء اللوم عليها، بل لرغبة السويد في التعاون في التحقيق في الحادث.

وقال كريسترسون إنه لم يتلق ردا على طلبه حتى اللحظة.

وفي البداية لم يصدر أي رد فعل على تعليقاته من بكين.

وقبل أسبوع، تم اكتشاف عطل في كابل الاتصالات سي-ليون1 الخاص بشركة "سينيا" الفنلندية المملوكة للدولة والذي يمتد في أعماق بحر البلطيق بين العاصمة الفنلندية هلسنكي ومدينة روستوك الساحلية الألمانية.

ومنذ ذلك الحين، انقطعت روابط الاتصال عبر هذا الخط.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، تبين أن الكابل الواصل بين جزيرة جوتلاند السويدية وليتوانيا قد تضرر أيضا قبل أقل من 24 ساعة.

وبدأت الشرطة السويدية تحقيقا في احتمال أن سبب ذلك هو عملية تخريب، كما بدأت السلطات في بلدان أخرى تحقيقاتها.

وتشير أصابع الاتهام بشكل خاص إلى سفينة الشحن "يي بينج 3" التي كانت ترفع العلم الصيني، والتي كانت تبحر بالقرب من الكابلات البحرية وقت وقوع الحادث.

وترسو السفينة حاليا في المياه الدولية بين الدنمارك والسويد.

ووفقا لمحطات الإذاعة الدنماركية والسويدية، لا يمكن إجبار السفينة على الدخول إلى أي ميناء أو منعها من مواصلة رحلتها إذا قرر طاقمها القيام بذلك.