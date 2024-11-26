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سلاح الجو الأمريكي يرصد مُسيرات فوق قواعد بشرق إنجلترا

04:40 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

طائرة مسيرة

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لندن- (د ب أ)

قال سلاح الجو الأمريكي في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، إنه رصد عددا قليلا من الطائرات المُسيرة وهي تحلق فوق ثلاث قواعد بشرق إنجلترا، تستخدمها القوات الأمريكية.

ووقع حادث اليوم الثلاثاء، بعد أيام فقط من رصد طائرات مسيرة في محيط قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكينهيث وميلدنهول وفيلتويل .

وقالت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا في بيان يوم الأحد الماضي، إنها تابعت المسيرات بعد أن شوهدت قرب القواعد الثلاث وفوقها.

و لم يحدد سلاح الجو الجهة التي يعتقد أنها تقف خلف تلك التوغلات.

مسيرات إنجلترا سلاح الجو الأمريكي
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