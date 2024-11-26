صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44249 شهيدًا

غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفا و249 شهيدًا، إلى جانب 104 آلاف و746 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و108 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 417 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".