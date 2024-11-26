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إيران تتعهد بالرد على الهجمات الإسرائيلية

02:12 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

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طهران- (د ب أ)

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تخطت الخطوط الحمراء بشن هجمات جوية منذ شهر.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية " إسنا" عن باقري القول " سوف نرد على أحدث عدوان للنظام الصهيوني برد يتجاوز مخيلتهم".

وكانت إسرائيل قد هاجمت أهدافا عسكرية في إيران في نهاية أكتوبر الماضي، بما في ذلك مناطق تخص قطاع الدفاع الجوي والصواريخ.

وعلى الرغم من تصريحاته الأخيرة، يعتقد بعض الخبراء أن القوات المسلحة الإيرانية ربما تنأى بنفسها عن مهاجمة إسرائيل.

محمد باقري الهجمات الإسرائيلية إسرائيل هجمات جوية
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