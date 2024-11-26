حريق ضخم في موقع تجارب إطلاق صواريخ فضائية باليابان

وكالات

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم الثلاثاء، في موقع تجارب تابع لوكالة الفضاء اليابانية، أثناء اختبارها صاروخ "إبسيلون إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، وفقا لسكاي نيوز.

وارتفعت كرات النار وأعمدة الدخان من مركز تانيغاشيما الفضائي قرابة الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

واندلع الحريق أثناء اختبار جرى بحضور وسائل إعلام كان مندوبوها واقفين على بُعد حوالي 600 متر من موقع التجربة.

وما هي إلا نصف دقيقة تقريبا من بدء اختبار الاشتعال حتى سُمع دويّ انفجار قوي، وتطاير ما يبدو أنه جسم محترق باتجاه البحر.

من جهتها، أفادت صحيفة "سانكي"، أن لهبا برتقالي اللون اندلع من محرك الصاروخ الذي كان قبل الانفجار موضوعا على منصة أفقية.