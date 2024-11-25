البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية بالنسبة لبايدن

وكالات

أكد البيت الأبيض، أن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أولوية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين عاد إلى واشنطن بعد إجراء "نقاشات بناءة"، مع التأكيد على الحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار.

أضاف البيت الأبيض: "وصلنا إلى نقطة تدفعنا للاعتقاد بأن المباحثات تسير في اتجاه إيجابي للغاية".

كان موقع "أكسيوس" كشف نقلًا عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق يوم الثلاثاء.

وتابع المسؤول أن الاتفاق ينص على نقل حزب الله لأسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني، مع تشكيل لجنة بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة تنفيذ البنود.

وأكمل أن الاتفاق يتضمن الاتفاق ضمانًا أمريكيًا لدعم إسرائيل عسكريًا ضد أي تهديدات، ومنع عودة حزب الله إلى الحدود أو تهريب الأسلحة.