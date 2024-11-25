اجتماع إسرائيلي غدا للمصادقة على اتفاق التسوية في الشمال

وكالات

قالت يديعوت أحرونوت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد غدا اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للمصادقة على الاتفاق الخاص بالتسوية في الشمال، في إشارة إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

كانت رويترز نقلت عن مسؤولين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن عنه في غضون ساعات.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن الاختبار الحقيقي هو "إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته".