النيابة العامة الإسرائيلية ترفض تأجيل شهادة نتنياهو أمام المحكمة

وكالات

أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رفضها، تأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة.

وفيما سبق قال فريق الدفاع الإسرائيلي، إنه على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الوزراء منذ رفض الطلب الأخير، فإنه لم يتمكن من الاستعداد بشكل كافٍ للجلسة بسبب الحرب، ولذا يطلب بدء الإدلاء بالشهادة في 17 ديسمبر.

وطلب فريق نتنياهو القانوني الأحد تأجيلا جديدا لمدة 15 يوما لبدء شهادته في محاكمته الجنائية الجارية، قائلا أنه على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، فإن رئيس الوزراء ومحاميه لن يكونوا مستعدين بحلول الموعد المقرر في الثاني من ديسمبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب فريق الدفاع عن نتنياهو تأجيل المحاكمة لمدة عشرة أسابيع، لكن المحكمة رفضت الطلب، قائلة إنها أعطته خمسة أشهر للتحضير عندما حددت الموعد الأصلي في يوليو، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال محامو نتنياهو أنه منذ أن رفضت المحكمة هذا الطلب في 13 نوفمبر، وحتى في الأشهر التي سبقت ذلك، بذل رئيس الوزراء والفريق "جهدا كبيرا" للتحضير لإدلائه بشهادته، بما في ذلك عقد اجتماعات يومية في ساعات متأخرة جدا.

وأوضحوا، أنه رغم هذا الجهد الكبير، فإن الدفاع غير مستعد، ولن يتمكن من تحقيق هدف الاستعداد، لبدء الدفاع بحلول الثاني من ديسمبر.

ولفتوا إلى أن الاستعدادات تعرقلت بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية الخميس إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولذلك طلبوا أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في 17 ديسمبر. ومن المتوقع أن تستمر هذه الشهادة عدة ساعات يوميا وأن تستغرق أسابيع.