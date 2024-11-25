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خلال شهرين.. إسرائيل تُداهم أكثر من 150 هدفا في جنوب لبنان

07:27 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

نشر الجيش الاسرائيلي، اليوم الاثنين، ملخصا لعمليات الفرقة 36 في جنوب لبنان خلال شهرين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الجيش في بيان: "إنه خلال شهرين داهمت الفرقة 36 أكثر من 150 هدفا، وقامت بتصفية عشرات العناصر وتدمير مئات البنى العسكرية".

وأضاف: أن قوات اللواء 188 حققت سيطرة عملياتية في المنطقة

في عمليات تحت الأرض، إذ كشف مقاتلو وحدة يهلوم عن أهداف ومجمعات رئيسية لحزب الله وهي مليئة بالأسلحة لتقوم بحداهمتها ومن ثم تدميرها.

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