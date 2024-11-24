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إندونيسيا.. عمود رماد بارتفاع 3000 متر بعد ثوران بركان "دوكونو"

11:05 م الأحد 24 نوفمبر 2024

بركان دوكونو

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جاكرتا - (د ب أ)

ثار بركان دوكونو في شمال هالماهيرا، بمقاطعة مالوكو الشمالية في إندونيسيا، اليوم الأحد، مطلقا عمودا من الرماد البركاني بارتفاع يصل إلى ثلاثة آلاف متر فوق قمة البركان.

وصرّح سارجان روبوكي، مسؤول هيئة مراقبة بركان دوكونو، في بيان صحفي بأن عمود الرماد كان يتراوح بين اللونين الأبيض والرمادي، وبلغ كثافة عالية، وتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي، بحسب وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وتم تسجيل سلسلة من الهزات الزلزالية جراء البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1335 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ودعا روبوكي السكان المحليين إلى تجنب الاقتراب من نطاق يبلغ نصف قطره 3 كيلومترات من قمة البركان، وارتداء الأقنعة أثناء التواجد في الخارج لحماية الجهاز التنفسي من الرماد البركاني.

إندونيسيا الرماد البركاني بركان دوكونو
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