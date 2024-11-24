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هوكشتاين يحدد لإسرائيل ولبنان سقفا زمنيا للتوصل لاتفاق

10:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024

إسرائيل ولبنان

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وكالات

نقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين حدد لإسرائيل ولبنان سقفا زمنيا للتوصل لاتفاق وإلا فسينسحب من الوساطة.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن تقديرات في إسرائيل تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان "خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة".

وأضافت الصحيفة العبرية، أن أبرز التفاصيل العالقة بعد محادثات المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين هي رفض إسرائيل أي دور لفرنسا في آلية المراقبة، فضلا عن بعض الخلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها.

وأكدت الصحيفة إحراز "تقدم كبير" في محادثات هوكشتاين وأنه من المتوقع تنفيذ الاتفاق مع لبنان خلال أيام عند معالجة بعض التفاصيل الإضافية.

لبنان إسرائيل المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين وقف إطلاق النار مع لبنان إسرائيل ولبنان
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