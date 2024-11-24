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الصومال: وفاة 24 شخصًا إثر انقلاب قاربين في المحيط الهندي

08:47 م الأحد 24 نوفمبر 2024

وفاة 24 شخصًا إثر انقلاب قاربين في المحيط الهندي

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مقديشو - (أ ب)

قالت الحكومة الصومالية اليوم الأحد، إن 24 شخصا لقوا حتفهم إثر انقلاب قاربين قبالة سواحل مدغشقر في المحيط الهندي.

وقال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إنه تم إنقاذ 46 شخصا،

وتابع "نعمل بلا كلل لضمان إعادة الناجين بأمان وتقديم الرعاية اللازمة لهم".

وكان معظم الركاب من الشباب الصوماليين إلا أن وجهتهم غير معروفة، ويقوم العديد من الشباب الصوماليين في كل عام برحلات صعبة بحثا عن فرص أفضل في الخارج.

ومن المقرر أن يسافر وفد بقيادة السفير الصومالي لدى إثيوبيا إلى مدغشقر غدا الاثنين لإجراء تحقيق في الحادث وتنسيق جهود مساعدة الناجين.

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