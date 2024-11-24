الرئيس الإسرائيلي: كل يوم يمر دون عودة الأسرى يعني أننا فشلنا

وكالات

صرّح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بأن بلاده حققت إنجازات كبيرة خلال الحرب، لكنه أكد أن كل يوم يمر دون عودة الأسرى يُعدّ فشلاً.

وشدد هرتسوغ على ضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة وبأسرع وقت لإعادة الأسرى إلى منازلهم.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد أن الوكالات الحكومية ستوقف الاتصالات مع مكتبها التحريري أو توقف نشر الإعلانات في الصحيفة، وذلك بعد انتقاداتها للحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت الصحيفة اليسارية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على اقتراح، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل حكومته حتى الآن.

يعود السبب إلى خطاب ألقاه ناشر صحيفة هآرتس، عاموس شوكن، في لندن الشهر الماضي، حيث انتقد الحكومة بشدة قائلا إنها "تفرض نظام فصل عنصري قاس ضد السكان الفلسطينيين".

كما أشار شوكن إلى "مقاتلي الحرية الفلسطينيين، الذين تُسمّهم إسرائيل إرهابيين".

وتنتقد الصحيفة سياسات نتنياهو منذ وقت طويل.

وكان وزير الإعلام شلومو كاري قد دعا في وقت سابق إلى مقاطعة الحكومة للصحيفة، متهما إياها بممارسة "دعاية انهزامية وكاذبة".