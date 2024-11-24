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"حادث إرهابي بشع".. وزير خارجية إسرائيل يعلق على مقتل حاخام بالإمارات

11:59 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

جدعون ساعر

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القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن مقتل المبعوث الحاخامي تسفي كوغان في دولة الإمارات هو حادث إرهابي بشع.

وتابع "ساعر" على صفحته بموقع إكس: "إن معاداة السامية لا تمت للماضي فحسب، بل هي وباء يتفشى في جميع أنحاء العالم الآن".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "إسرائيل ستواصل العمل حتى ينال القتلة ومن كلفهم جزاءهم على جريمتهم النكراء. وفي هذه الأوقات الصعبة، نحن نتعاطف مع أسرة الفقيد كوغان ونتمنى لأفرادها الصبر والسلوان. ولتبقى ذكراه خالدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، العثور على جثمان الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان، الذي كان ممثلاً لحركة "حباد"، بعد اختفائه منذ الخميس الماضي.

جدعون ساعر وزير خارجية إسرائيل مقتل حاخام بالإمارات
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