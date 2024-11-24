لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فرنسا تُلمح لإمكانية استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

11:54 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

جان نويل بارو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن إطلاق أوكرانيا للأسلحة على روسيا سيكون عملا من أعمال "الدفاع عن النفس، وذلك حسبما جاء خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبذلك تنضم فرنسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال إشارة إلى أوكرانيا بأنه في إمكانها استخدام أسلحة بعيدة المدى ضد أهداف على الأراضي الروسية، في تحول أثار غضب موسكو.

ولم يؤكد بارو ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة بعيدة المدى بالفعل.

وانتقدت موسكو بشدة تصريحات بارو، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن الموافقة "ليست دعما لأوكرانيا، بل إنها ناقوس الموت لأوكرانيا".

جان نويل بارو أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حادث إرهابي بشع".. وزير خارجية إسرائيل يعلق على مقتل حاخام بالإمارات

إعلان

إعلان

صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية