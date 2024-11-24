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سيارات الإسعاف تتوجه نحو منطقة السفارة الإسرائيلية بعمّان

02:14 ص الأحد 24 نوفمبر 2024

السفارة الإسرائيلية في الأردن

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وكالات

توجهت العديد من سيارات الإسعاف نحو منطقة السفارة الإسرائيلية بعمّان في الأردن وذلك بعد سماع إطلاق بمحيط السفارة، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان في الأردن، اليوم الأحد، تواجد أمني كثيف، وسماع دوي رصاص، بحسب روسيا اليوم.

وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية، أن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الاحد.

وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية طلبت من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، فيما يجري البحث في منازل مجاورة عن "فاعل فار".

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