بريطانيا.. "الدارك ويب" يخترق السجون والسلطات تتخذ إجراءات عاجلة

لندن - (د ب أ)

قالت وزارة العدل البريطانية إنه تم اتخاذ إجراءات فورية لضمان الأمن في السجون في إنجلترا وويلز، بعد تسريب مخططات تفصيلية للسجون على الإنترنت.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها على علم بوجود خرق للبيانات بعد تقرير نشرته صحيفة "التايمز" كشف أن تفاصيل تصاميم السجون قد تم مشاركتها على الشبكة المظلمة في الأسابيع الماضية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال حاكم سجن سابق للصحيفة إن الجماعات الإجرامية المنظمة قد تستخدم هذه المعلومات لتهريب المخدرات أو الأسلحة إلى السجون أو للتخطيط للهروب منها.

ويُقال إن المخططات تتضمن مواقع الكاميرات وأجهزة الاستشعار، بينما يعمل المسؤولون الأمنيون الآن على تحديد مصدر التسريب ومن قد يستفيد من هذه التفاصيل.

وقال متحدث باسم وزارة العدل: "لن نعلق على التفاصيل الخاصة بقضايا الأمن من هذا النوع، لكننا على علم بوجود خرق للبيانات في السجون، وكالعادة في حال حدوث أي خرق محتمل، تم اتخاذ إجراءات فورية لضمان بقاء السجون آمنة".