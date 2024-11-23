هجوم صاروخي روسي يستهدف ميناء بيرديانسك الأوكراني

كييف - (د ب أ)

ذكرت الإدارة التي عينتها موسكو في بيرديانسك أن كييف شنت هجوما صاروخيا موجها على الميناء، الذي تحتله روسيا في بحر آزوف.

وقال الحاكم يفجيني باليتسيكي اليوم السبت، إنه لم يُصب أحد بأذى ولم يتأثر عمل الميناء وتم إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم.

وأفادت قنوات تليجرام الأوكرانية بسماع دوي انفجار قوي، في بيرديانسك، قبل وقت قصير من منتصف الليلة الماضية.

وكان بيرديانسك واحدا من أكثر الموانئ ازدحاما في أوكرانيا، قبل الحرب، وتم احتلال الميناء في وقت مبكر في الغزو الروسي الشامل، في فبراير 2022.