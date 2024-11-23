إغلاق إسلام آباد قبل مسيرة مقررة لأنصار عمران خان في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

أغلقت باكستان العاصمة إسلام آباد، قبيل مسيرة مقررة لأنصار رئيس الوزراء السابق، السجين حاليا، عمران خان.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية في غضون عدة أشهر، التي تفرض فيها السلطات مثل هذه الإجراءات لمنع عشرات الآلاف من التجمع في المدينة للمطالبة بالإفراج عن خان.

ويأتي الإغلاق الأحدث للمدينة تزامنا مع زيارة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو لباكستان، حيث من المقرر أن يصل إلى إسلام آباد بعد غد الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الداخلية الباكستانية تدرس حاليا تعليق خدمات الهواتف المحمولة في أجزاء من باكستان خلال الأيام المقبلة. وكانت الشرطة الوطنية للطرق السريعة أعلنت أمس الجمعة أن الطرق الرئيسية ستغلق لأغراض الصيانة.

ونصحت الوزارة المواطنين بتجنب السفر غير الضروري وقالت إنه تم اتخاذ القرار بعد تقارير استخباراتية تفيد بأن "المحتجين الغاضبين" يخططون لإشاعة حالة من الفوضى وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة خلال مسيرة الأحد المخطط لها.

وأضاف البيان: "هناك تقارير تفيد بأن المتظاهرين قادمون حاملين العصي والمقاليع".





