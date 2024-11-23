استشهاد 4 وإصابة 23 في غارات إسرائيلية على بيروت

بيروت- (د ب أ)

استشهد 4 أشخاص، على الأقل، في هجمات صاروخية إسرائيلية على بيروت، حسبما أفادت مصادر لبنانية اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 23 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف مبنى في حي البسطة، ذي الكثافة السكانية الكبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن الهجوم كان يستهدف مسؤولا في حزب الله اللبناني. ولم يتوفر المزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان إن الانفجارات العنيفة الناجمة عن الهجمات هزت المدينة بالكامل، ووقع دمار واسع. ومازالت جهود الإنقاذ جارية.

وقع الهجوم الساعة الرابعة فجرا (0200 بتوقيت جرينت).

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إجلاء مسبقة لسكان المنطقة التي استهدفتها الهجمات في بيروت، وهي منطقة سكنية ليست بعيدة عن مباني الحكومة اللبنانية، مثل البرلمان والسراي الحكومي.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، استشهد 3645 شخصا في لبنان منذ بداية الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله قبل أكثر من عام. ولا تفرق الحصيلة بين المدنيين ومقاتلي حزب الله.





