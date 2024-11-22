قلق بإسرائيل من مذكرات اعتقال ضد ضباط رفيعي المستوى
09:11 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
وكالات
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم، إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وأشارت التقديرات إلى أن إلغاء تلك المذكرات أصبح أمرًا صعبًا حتى في حال تشكيل اللجنة.
وأفادت الهيئة بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بقلق متزايد من احتمال إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباطًا رفيعي المستوى آخرين.
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