المستشار الألماني يصف استخدام روسيا لصاروخ جديد ضد أوكرانيا بـ"التصعيد المروع"

برلين- (د ب أ)

عقب حسم مسألة الترشح لمنصب المستشار بين قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وفي ضوء الانتخابات العامة المبكرة المقبلة في ألمانيا، أكد المستشار أولاف شولتس مجددا مساره في السياسة المتعلقة بأوكرانيا.

وقال شولتس إنه يتعين التأكد من أن الحرب لن تتصاعد إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحا أن الأمر يتوقف على الحكمة، وقال: "وأنا أقر بأني فعلت ذلك".

وفي هذا السياق، أكد شولتس رفضه تسليم صواريخ كروز بعيدة المدى لأوكرانيا، وقال: "أقول إنه فقط مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجتمع الحكمة والدعم الواضح لأوكرانيا في هذه القضية الصعبة".

ووصف شولتس الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا بصاروخ جديد متوسط المدى بأنه "تصعيد مروع، تماما مثل الاستعانة بالجنود الكوريين الشماليين الآن في هذه الحرب وموتهم من أجل الحلم الإمبراطوري لبوتين".

وعقب أيام من الجدل المضني حول المرشح المناسب لمنصب المستشار داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أمس الخميس أنه لن يترشح لهذا المنصب عن الحزب. ومن المقرر أن يتم ترشيح شولتس من قبل اللجنة التنفيذية للحزب يوم الاثنين المقبل.