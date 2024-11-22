أول تعليق من إيران على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

القاهرة- مصراوي



قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، يعني نهاية الكيان الصهيوني سياسيا ومسؤولوه لا يستطيعون السفر.

وأضاف سلامي، أن قرار المحكمة الدولية اعتبار قادة إسرائيل مجرمي حرب انتصار للمقاومة بفلسطين ولبنان.

وأكد أنه على دول العالم خصوصا الدول الإسلامية قطع الإمداد العسكري والاقتصادي عن إسرائيل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزيرالدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

