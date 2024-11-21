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لبيد: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت مكافأة للإرهاب

03:32 م الخميس 21 نوفمبر 2024

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن مذكرات الاعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت "مكافأة للإرهاب".


وأضاف أن ذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.


ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.



وفيما سبق أدان نتنياهو وقادة إسرائيليون آخرون طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كرم خان إصدار مذكرات اعتقال ووصفوه بأنه مخز ومعادٍ للسامية.


كما انتقد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن المدعي العام، وأعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.



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