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روسيا: افتتاح قاعدة صاروخية أمريكية في بولندا خطوة "استفزازية"

11:17 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

وزارة الخارجية الروسية

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(مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن افتتاح قاعدة صاروخية أمريكية في بولندا خطوة "استفزازية" من الولايات المتحدة في رفع مستوى الخطر النووي.

وأفادت الخارجية الروسية، أن ظهور قوات الناتو في أوكرانيا سيعني دخولها الحرب ما سيؤدي لعواقب وخيمة على العالم بأسره.

وكانت بولندا قد أعلنت افتتاح قاعدة أمريكية في ريدجي كوفو في الشمال، والتي من شأنها أن تشكل درع صاروخي أكبر لحلف الاطلسي، والتي ستكون قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة. المدى.

وزارة الخارجية الروسية روسيا قاعدة صاروخية أمريكية
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