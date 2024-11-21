بعد التهديد بالإخلاء.. غارات إسرائيلية عنيفة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية

وكالات

‏‎شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد تهديدات للسكان بالإخلاء، بحسب الغد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تهديد بالإخلاء للسكان في عدة مناطق بحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، زاعما أن هذه المناطق بها منشآت ومصالح تابعة لحزب الله.

وفي بيان له قال جيش الاحتلال: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش بقوة على المدى الزمني القريب".

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه يفعل ذلك من أجل سلامة السكان قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

والمناطق المستهدفة في الضاحية الجنوبية هي مبنيين خلف حرقوص تشيكن ومدرسة الليسيه دي لا فينيس عند الجسر، وأوتوستراد السيد هادي ومبنى سوبر ماركت بيضون، وحي الأبيض مقابل ملحمة الأغا وفول الفجر بناية مؤسسة الجرحى سابقا.