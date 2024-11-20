3 دول أسيوية تغلق سفاراتها في كييف وتطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

القاهرة- مصراوي

حثت سفارات كازاخستان وقيرغيزستان وأذربيجان في كييف مواطنيها على مغادرة أوكرانيا حتى يستقر الوضع بالكامل.

في وقت سابق، أعلنت سفارات الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان وإسبانيا أنها ستظل مغلقة يوم الأربعاء لأسباب أمنية.

وحسب وسائل إعلام أجنبية، فقد نصح المواطنين الكازاخستانيين بمغادرة أوكرانيا عبر بولندا أو مولدوفا، ثم السفر إلى كازاخستان على متن رحلات تجارية.

وأعلنت السفارة الأذربيجانية أنها ستغلق يومي 21 و 22 نوفمبر بسبب معلومات حول زيادة المخاطر.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإسبانيا وإيطاليا في كييف أيضًا عن إغلاق مؤقت.

وأعلنت السفارة الإيطالية أنها ستغلق طوال اليوم بسبب خطر "غارات جوية روسية مكثفة على العاصمة الأوكرانية".

وأوضحت المنشأة أن سفارة الولايات المتحدة أبلغتهم بهجوم جوي محتمل وبالتالي قررت إغلاقه بشكل استباقي أمام الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، نصحت السفارة المواطنين الإيطاليين بالتوجه على الفور إلى أقرب ملاجئ في حالة وقوع هجوم.

ونصحت السفارة اليونانية مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري والبقاء في أماكن آمنة.

كما ذكرت وكالة EFE، ستظل السفارة الإسبانية مغلقة يوم الأربعاء بسبب زيادة خطر وقوع هجمات جوية عبر أراضي أوكرانيا بأكملها".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت السفارة الأمريكية وغيرها من السفارات الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف، إن أبوابها سوف تظل مغلقة اليوم الأربعاء، لدواع أمنية، فيما قال الوفد الأمريكي إنه تلقى تحذيرا من احتمالية وقوع هجوم جوي روسي كبير على كييف.

وقالت السفارة في رسالة إنها "تلقت معلومات محددة عن هجوم جوي محتمل كبير في 20 نوفمبر الجاري"، وأضافت الرسالة "من باب الحيطة والحذر، سيتم إغلاق السفارة، ويتم توجيه موظفي السفارة للاحتماء في أماكنهم"،بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي الخطوة الاحترازية بعد يوم من تعهد المسؤولين الروس برد على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالسماح لأوكرانيا بضرب أهداف على التراب الروسي بصواريخ أمريكية الصنع وهي خطوة أغضبت الكرملين.

كما أغلقت السفارات الإيطالية واليوناينة والإسبانية أبوابها أمام الجمهور اليوم، ولكن الحكومة البريطانية قالت إن سفارتها مازالت مفتوحة.

وذكرت قنوات تلفزيونية أوكرانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أنه من المتوقع وقوع هجوم كبير بطائرات مسيرة قتالية وبصواريخ باليستية.

وجاءت التحذيرات بعد أن أحيت أمس الثلاثاء ذكرى مرور 1000 يوم على شن روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022، وفي الوقت الذي تحركت فيه واشنطن للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أتاكمز ضد أهداف داخل الأراضي الروسية.