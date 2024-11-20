بعدما ضربتها أوكرانيا في عمق روسيا.. ما هي صواريخ ستورم شادو البريطانية؟

القاهرة- مصراوي

كشفت وسائل |علام غربية، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ كروز والمعروفة باسم صواريخ ستورم شادو طويلة المدى في عمق الأراضي الروسية لأول مرة منذ بداية الحرب.

وتعتبر بريطانيا، أول دولة تزود كييف علناً بصواريخ كروز طويلة المدى في الصيف الماضي.

وقد سمح ذلك للقوات الأوكرانية بضرب القوات الروسية ومستودعات الإمدادات البعيدة خلف خطوط المواجهة، قبل أن تشن ما سيصبح هجوما مضادا محدودا في العام الماضي.

ودفع هذا القرار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى وصف بريطانيا بأنها "في طليعة" الحلفاء الذين "يضخون الأسلحة إلى أوكرانيا".

تم اختراع الصواريخ جو-جو التي يبلغ طولها خمسة أمتار في منتصف تسعينيات القرن العشرين من قبل المملكة المتحدة وفرنسا، وتم نشرها منذ ذلك الحين في مناطق الصراع في العراق وليبيا.

بعد إطلاقها بواسطة طائرة قاذفة، يمكن لكل صاروخ أن يسافر لمسافة تصل إلى 155 ميلاً ويزن أكثر من سيارة صغيرة. ,تم تصميمه لضرب أهداف ثابتة ومحصنة وعالية القيمة - بتكلفة 2 مليون جنيه إسترليني للصاروخ الواحد.

يحتوي الصاروخ على رأسين حربيين، الأول يخترق التحصينات والثاني يسافر عبر الثقب وينفجر. ,لا يمكن لأربعة أمتار من الخرسانة إيقاف الصاروخ، وهو قادر على الطيران على مستوى منخفض للغاية.

نقلت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" على الأراضي الروسية للمرة الأولى.

وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن مكتبه لن يعلق على التقارير أو الأمور المتعلقة بالعمليات.

وتضغط كييف على الولايات المتحدة منذ أشهر، للسماح لها باستخدام أسلحة أمريكية لقصف أهداف داخل روسيا.

وغيّر الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة بلده، للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا هذا الأسبوع.





أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية: "عند الساعة 03:25 (00:25 توقيت جرينتش)، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ بالستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية الأميركية الصنع".



وكانت أوكرانيا تطالب واشنطن منذ أشهر بالسماح لها باستخدام صواريخ ATACMS الأطول مدى لضرب مواقع على الأراضي الروسية.