لأول مرة.. أوكرانيا تقصف عمق أراضي روسيا بصواريخ بريطانية

وكالات

نقلت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" على الأراضي الروسية للمرة الأولى.

وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن مكتبه لن يعلق على التقارير أو الأمور المتعلقة بالعمليات.

وتضغط كييف على الولايات المتحدة منذ أشهر، للسماح لها باستخدام أسلحة أمريكية لقصف أهداف داخل روسيا.

وغيّر الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة بلده، للسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا هذا الأسبوع.



أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية: "عند الساعة 03:25 (00:25 توقيت جرينتش)، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ بالستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ ATACMS التكتيكية الأميركية الصنع".



وكانت أوكرانيا تطالب واشنطن منذ أشهر بالسماح لها باستخدام صواريخ ATACMS الأطول مدى لضرب مواقع على الأراضي الروسية.