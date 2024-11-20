حقق إصابات مؤكدة.. حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية في لبنان

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، استهداف قوة إسرائيلية في وادي هونين عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصاروخ موجه، لافتا إلى أنه حقق إصابات مؤكدة، بحسب الغد.

يذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت أمس الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في المطلة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، كما تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي.

وأطلقت دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف المدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع.

كما استهدف الحزب بصاروخ موجه منزلا تحصن فيه جنود إسرائيليون شمالي بلدة مارون الراس وأوقع قتلى وجرحى، كما أعلن الحزب.