رغم الهدنة الإنسانية.. استشهاد 4 أطفال بقصف استهدف مركز تلقيح بشمال غزة

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان، اليوم السبت، إصابة 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال بعد قصف مركز تطعيم في شمال غزة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن هناك تقارير مقلقة بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية شمال غزة للقصف بينما كان الأطفال يستعدون لتلقي جرعات التطعيم.

وأكد أدهانوم أن الهجوم أثناء فترة الهدنة الإنسانية يعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم السبت، إلى استئناف إعطاء الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال شمالي غزة.

وأوضحت أن الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها لتسهيل الحملة تقتصر على مدينة غزة، محذرة من أن العاملين بمجال الصحة لم يتمكنوا من الوصول إلى حوالي 15 ألف طفل دون سن العاشرة في شمالي غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة بأن آلاف السكان جلبوا أطفالهم إلى المراكز الطبية التي أقيمت في شمالي غزة بحلول فترة ما بعد الظهر ليحصلوا على التطعيم.

ومن المفترض أن يحصل نحو 119 ألف طفل في شمالي غزة على الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال، وفقا لمنظمة اليونيسف.