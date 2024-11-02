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بالفيديو.. لحظة تحطيم تمثال أول رئيس لإسرائيل في بريطانيا

03:43 م السبت 02 نوفمبر 2024

أول رئيس لإسرائيل لحاييم وايزمان

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وكالات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة تحطيم زجاج الغرفة التي تحوي تمثال أول رئيس لإسرائيل لحاييم وايزمان وإزالته من مكانه في بريطانيا.

وحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قام ناشطون من حركة "بال أكشن" البريطانية، الداعمة لفلسطين، بتحطيم تماثيل لأول رئيس لإسرائيل وهو حاييم وايزمان، والذي كان يتواجد داخل حرم جامعة مانشستر في بريطانيا.

وكان لـ وايزمان دورًا بارزًا في استصدار وعد بلفور قبل 107 عامًا، والذي رسخ حق اليهود في الأراضي الفلسطينية.

تحطيم تمثال بريطانيا أول رئيس لإسرائيل حاييم وايزمان
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