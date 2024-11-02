بالفيديو.. لحظة تحطيم تمثال أول رئيس لإسرائيل في بريطانيا

وكالات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة تحطيم زجاج الغرفة التي تحوي تمثال أول رئيس لإسرائيل لحاييم وايزمان وإزالته من مكانه في بريطانيا.

ناشطون من حركة "بال أكشن" يزيلون منحوتات لأول رئيس في تاريخ "إسرائيل" حاييم وايزمان، الذي كان له دور بارز في استصدار وعد بلفور قبل 107 أعوام من حرم جامعة #مانشستر في #بريطانيا.#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/aP0oZNE1mG — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 2, 2024

وحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قام ناشطون من حركة "بال أكشن" البريطانية، الداعمة لفلسطين، بتحطيم تماثيل لأول رئيس لإسرائيل وهو حاييم وايزمان، والذي كان يتواجد داخل حرم جامعة مانشستر في بريطانيا.

وكان لـ وايزمان دورًا بارزًا في استصدار وعد بلفور قبل 107 عامًا، والذي رسخ حق اليهود في الأراضي الفلسطينية.