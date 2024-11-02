زيلينسكي: كوريا الشمالية على حدودنا والغرب يكتفي بالمشاهدة

وكالات

مع تزايد انتشار الحديث عن وجود جنود كوريين شماليين على الحدود الأوكرانية لمساعدة روسيا في حربها، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاء كييف إلى التوقف عن "المشاهدة" واتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات بيونج يانج في موسكو قبل أن تبدأ هذه القوات في مواجهة بلاده.

وقال زيلينسكي، في مقطع مصور نُشر على منصة "تيليجرام"، إن كوريا الشمالية أحرزت تقدمًا في قدرتها العسكرية ونشر الصواريخ وإنتاج الأسلحة، والآن ستكتسب خبرة الحرب الحديثة بكل أسف".

وأضاف: "أول دفعة تضم آلاف الجنود من كوريا الشمالية باتت بالقرب من الحدود الأوكرانية. سيضطر الأوكرانيون للدفاع عن أنفسهم ضدهم. وسيكتفي العالم مرة أخرى بالمشاهدة".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا، ذاكرًا أن حلفاء كييف الغربيين لم يزودوها بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معه.

وتابع: "ولكن بدلًا من تزويدنا بهذه القدرة الضرورية بعيدة المدى، نجد الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تكتفي بالمشاهدة".

وقال الرئيس الأوكراني في الفيديو ذاته: "كل من يريد حقًا على مستوى العالم ألا تتوسع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.. يجب ألا يكتفي بالمشاهدة. يجب أن يتخذ إجراء. يجب أن يقترن الكلام حول عدم جواز التصعيد وتوسع الحرب بالأفعال".

وتضمن المقطع المصور الذي تبلغ مدته 3 دقائق، تعليقاته مع صور لجنود كوريا الشمالية ومنصات صواريخ بالإضافة إلى صور للحرب.