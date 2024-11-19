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إعلام عبري: نتنياهو وكاتس يرفضان توسيع معايير التفاوض بشأن صفقة الأسرى

07:07 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضا مقترحات قادة فريق التفاوض بشأن صفقة الأسرى، الذين سعوا لتوسيع المعايير بهدف التوصل إلى حل لإنهاء الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس جهاز الموساد ديدي بارنيا واللواء نيتسان ألون طلبا خلال مناقشة ليلية هذا الأسبوع منح المسؤول عن المختطفين نيابة عن الجيش الإسرائيلي مزيدًا من المساحة لإجراء المفاوضات، مشيرين إلى أن التقدم لن يكون ممكنًا بدون هذه المساحة.

وأضافت الصحيفة أن المصادر التي علقت على الموضوع أفادت بأن نتنياهو وكاتس رفضا الطلب، قائلين: "نحن نتحدث مع أنفسنا - لا يوجد تقدم".

بنيامين نتنياهو صفقة الأسرى يسرائيل كاتس
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