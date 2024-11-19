شولتس يدعو الرئيس الصيني إلى التعاون المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن

(د ب أ)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التعاون المشترك من أجل السلام والأمن في العالم وذلك خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينج .

وفي كلمته الافتتاحية العلنية، لم يذكر شولتس الحرب الروسية ضد أوكرانيا بشكل صريح، لكنه أشار إليها بشكل غير مباشر قائلاً على هامش محادثات قمة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل: "لا ينبغي لأحد أن يخاف من جاره. هذا مبدأ أساسي للسلام في العالم، ونحن نعمل بشكل مكثف من أجل ذلك".

يمكن فهم مثل هذه العبارة أيضًا على أنها إشارة إلى تايوان التي تشعر بتهديد كبير من جارتها الصين.

من جانبه، حذر شي من أن التطور العالمي يقف عند مفترق طرق حاسم، كما حذر من نشوء صراعات وتناقضات مشيرا إلى أن تأمين الأمن والسلام هو اختبار يجب أن تخوضه جميع البلدان. وأضاف أن الصين مستعدة للتعاون مع ألمانيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وقبل المحادثات، كان شولتس أعلن أنه سيتحدث مع شي حول موضوع شحنات الأسلحة إلى روسيا. وقال إن " تحذير الجميع من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة هو موضوع مطروح دائما في محادثاتي.

ولهذا السبب سيظل موضوعا مركزيا في المستقبل أيضا"، وذلك في رد على سؤال حول ما إذا كان سيناقش شحنات الطائرات المسيرة التي يُزْعَم أن الصين قدمتها إلى روسيا.

كانت تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أفادت بأن الحكومة الألمانية تعتقد أن الصين تدعم روسيا بطائرات مسيرة، وكانت بيربوك هددت الصين على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الاثنين، بفرض عقوبات عليها.