أكسيوس: نتنياهو يبحث مع وزرائه سبل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

وكالات

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد حاليًا جلسة نقاش مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ويشمل الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.

وبحسب مصدر مطلع، تهدف الجلسة إلى بحث سبل تحسين الظروف الإنسانية في القطاع وآليات توزيع المساعدات بشكل فعّال على السكان المتضررين.