أكسيوس: نتنياهو يبحث مع وزرائه سبل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
06:09 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وكالات
ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد حاليًا جلسة نقاش مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
ويشمل الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.
وبحسب مصدر مطلع، تهدف الجلسة إلى بحث سبل تحسين الظروف الإنسانية في القطاع وآليات توزيع المساعدات بشكل فعّال على السكان المتضررين.
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