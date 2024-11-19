لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أكسيوس: نتنياهو يبحث مع وزرائه سبل توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

06:09 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد حاليًا جلسة نقاش مع عدد من كبار المسؤولين لمتابعة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ويشمل الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.

وبحسب مصدر مطلع، تهدف الجلسة إلى بحث سبل تحسين الظروف الإنسانية في القطاع وآليات توزيع المساعدات بشكل فعّال على السكان المتضررين.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المساعدات الإنسانية في غزة طوفان الأقصى الوضع الإنساني في قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شولتس يدعو الرئيس الصيني إلى التعاون المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن

إعلان

إعلان

ننشر الخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية في مصر: نموذجان وقفزة في الحرارة
بعد الموافقة المبدئية.. ما موقف زيادة أسعار خدمات الاتصالات؟