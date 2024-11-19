حزب الله يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية في لبنان

القاهرة- مصراوي



قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في المطلة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان، كما تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي.

وأطلقت دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف المدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع.

كما استهدف الحزب بصاروخ موجه منزلا تحصن فيه جنود إسرائيليون شمالي بلدة مارون الراس وأوقع قتلى وجرحى، كما أعلن الحزب.





