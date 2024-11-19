انفجارات وحرائق.. ماذا حدث في تل أبيب الكبرى؟ (صور وفيديو)

القاهرة- مصراوي

استهدف قصف صاروخي تل أبيب الكبرى بإسرائيل، وأسفر عن إصابات ودمار كبير في المباني، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله اللبناني، أنه استهدف "نقاط عسكرية حساسة" في المنطقة، أمس الإثنين.

"تل أبيب الكبرى" تشتعل بالقصف الصاروخي من لبنان. pic.twitter.com/gVHoOEfxi7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2024

وقالت تقارير إسرائيلية، أنه سمع دوي 4 انفجارات في تل أبيب الكبرى، بينما قال الإسعاف الإسرائيلي إن 6 أشخاص أصيبوا أحدهم بجروح خطيرة في الاستهداف الصاروخي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي أظهر أن جزءا من صاروخ أطلق من لبنان تم اعتراضه وسقط في رمات غان.

فيما نقلت إذاعة الجيش عن رئيس هيئة الإطفاء والإنقاذ تأكيده تسجيل أضرار كبيرة في الممتلكات بالمنطقة.

تل أبيب 🔥 🔥



🔴 إصابة مباشرة قرب مجمع تجاري في شرق تل أبيب

🔴 إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب

🔴 انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى pic.twitter.com/uWEKVVWEHq — إسلام عقل (@islamakel) November 18, 2024

وقدم حاييم سرغروف قائد الشرطة بمنطقة رمات غان رواية أخرى، قائلًا إن الحادث لا يتعلق بصاروخ اعتراضي، "بل إصابة مباشرة بصاروخ ثقيل".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "الضرر الذي ترونه في المبنى هو جزء من المحرك، والضرر على الأرض يشعل عمود كهرباء، وهذه هي النار كما ترونها".

ترجمة قدس| مشاهد جديدة للحظة سقوط صاروخ حـ.ــزب الله على "تل أبيب الكبرى" أمس، وتظهر أن صواريخ الاحتلال الاعتراضية انطلقت قبل وقت طويل من سقوطه وانفجرت دون نجاحها في اعتراضه pic.twitter.com/HSRdlgS1It — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 19, 2024

وتابع: "نطلب عدم القدوم إلى المكان وترك الساحة مخلاة. هناك نوافذ ثقيلة هنا معرضة للسقوط. تزن كل نافذة عشرات الكيلوغرامات، وإذا سقطت يمكن أن تقتل شخصا أو تصيبه بجروح خطيرة".

من جهتها، قالت القناة الـ12 إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب، واعترفت أنه كبير الحجم، كما أكد الجيش رصد إطلاق 170 صاروخا من لبنان نحو إسرائيل أمس الاثنين.

حجم الدمار الذي أحدثه صاروخ حزب الله في "تل أبيب الكبرى" pic.twitter.com/xKSuEm5Gbe — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) November 18, 2024

وحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية فإن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى بينها خليج مدينة حيفا شمال تل أبيب.

بينما توقف مطار بن غوريون في تل أبيب عن العمل وتوقفت حركة الهبوط والإقلاع خلال دوي صفارات الإنذار، واضطرت طائرات كانت تهم بالهبوط إلى الرجوع والتجول في الجو، حسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

تغطية صحفية | مشاهد توثق ذعر المستوطنين؛ جرّاء صاروخ ثقيل لحزب الله على "تل أبيب الكبرى". pic.twitter.com/UZsJrOl0Dq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2024

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم بالمسيرات الانقضاضية استهدف نقاطا عسكرية حساسة في تل أبيب، وأكد أنه سيعلن مزيدا من التفاصيل عن العملية في وقت لاحق.

كما أعلن الحزب قصفه للمرة الثانية قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوت شمالي حيفا، واستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية جنوبي بلدة الخيام، وتجمع آخر للقوات الإسرائيلية في مستوطنة مرغليوت.