طيران الإمارات: إلغاء الرحلات الجوية من بغداد وإليها حتى 30 نوفمبر

وكالات

أعلن طيران الإمارات، عن إلغاء الرحلات الجوية من بغداد وإليها حتى 30 نوفمبر 2024، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب المجالات الجوية المتأثرة بالصراع.

وقامت شركات طيران عالمية بتحويل مسار رحلات لها وإلغاء أخرى، في وقت تُظهر فيه بيانات فلايت رادار 24 تأخيرات طويلة في مطارات بالمنطقة.

وأدى القلق إزاء تعطل حركة السفر الجوي مع تصاعد الصراع إلى انخفاض أسهم شركات السفر وشركات الطيران.