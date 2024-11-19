مقتل شخصين في سلسلة اعتداءات بسلاح أبيض بنيويورك الأمريكية

وكالات

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين وإصابة امرأة بجروح جراء سلسلة من اعتداءات نفذها رجل مسلح بسكين في وسط المدينة، بحسب روسيا اليوم.

وأشارت السلطات إلى أن الاعتداء الأول وقع عند الساعة 8:22 صباحا بالتوقيت المحلي في الجزء الغربي من مانهاتن، إذ أصيب عامل بناء عمره 36 عاما، ثم تعرض رجل آخر بالغ 68 عامًا، للهجوم في الجزء الشرقي من الحي ذاته عند الساعة 10:27 صباحا.

وتوفي الاثنان متأثرين بجروحهما بعد نقلهما إلى المستشفى.

وبعد أقل من ساعة تعرضت امرأة للهجوم بسكين بالقرب من مقر الأمم المتحدة، وتم نقلها إلى المستشفى بحالة خطيرة.

وأكد عمدة نيويورك إريك آدمز القبض على منفذ الهجمات، وهو رجل مشرد عمره 51 سنة، وكانت له سوابق جنائية آخرها قبل عدة أشهر فقط.

وأضاف العمدة أن "هناك تساؤلات كثيرة، يجب أن ندرسها، بما فيها لماذا كان في الشارع، وله مشاكل جدية مع الصحة العقلية كان يجب فحصها والحجر عليه".

وحسب المعلومات الأولية، فإن الهجمات لم يكن لها أي دافع واضح.

يشار إلى أنه سجلت في نيويورك 326 جريمة قتل هذا العام حتى 11 نوفمبر الجاري، ما يمثل انخفاضا قليلا عن مؤشرات العام الماضي.