هل وافق حزب الله على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل؟

وكالات

كشف مسؤول لبناني، أن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون، إذ وصف الجهود بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال.

وقال علي حسن خليل مساعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأمريكية في لبنان اليوم، لافتا إلى أن مبعوث البيت الأبيض آموس هوكشتاين في طريقه إلى بيروت لمواصلة المحادثات، وفقا للعربية.

كما وافق حزب الله على أن يتولى بري التفاوض بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف خليل: لبنان سلم ملاحظاته على الورقة بأجواء إيجابية، رافضا الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "كل الملاحظات التي قدمناها هي تأكيد على الالتزام الدقيق بالقرار 1701 بكل مندرجاته".

وقال خليل: إن نجاح هذه المبادرة يتوقف الآن على إسرائيل، مضيفا: "إذا الإسرائيلي لا يريد الحل بيقدر يعمل مية 100 مشكلة".

وأوضح خليل، أن إسرائيل تحاول التفاوض تحت النار للضغط علينا، في إشارة الى تصعيد قصفها على بيروت والضاحية الجنوبية معقل حزب الله، لكنه أضاف: "هذا لن يؤثر على موقفنا ولن يغير من قناعاتنا".

وكان يشير إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حربا سابقة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وتنص شروطه على ألا يكون لحزب الله أي وجود مسلح في المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونهر الليطاني على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود.

وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إن القرار 1701 لم يُنفذ تنفيذا صحيحا بسبب وجود مقاتلي حزب الله وأسلحته على الحدود.

ويتهم لبنان إسرائيل بارتكاب انتهاكات، منها تحليق طائرات حربية في مجاله الجوي.