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الجيش الإسرائيلي: نحقق في سقوط صاروخ بإيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة

02:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، أنه يُحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في مدينة إيلات، وذلك أثناء التصدي لطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته الغد.

ونفذ سلاح الطائرات المسيرة التابع للحوثيين عملية عسكرية نوعية استهدفت عددا من المواقع الحيوية الإسرائيلية في منطقة يافا ومنطقة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وتأتي العملية انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة، نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ اعتراضي تل أبيب مكابي تل أبيب الإسرائيلي
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