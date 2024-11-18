111 شهيدًا وتدمير واسع للمباني.. ماذا حدث في قطاع غزة؟

وكالات

استشهد أكثر من 111 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، منذ فجر الأحد، جراء غارات مكثفة شنتها قوات الاحتلال على مناطق مختلفة في القطاع، وخصوصا مناطق شمال القطاع، وفق ما أفاد به غير مصدر طبي.

وفي مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، استشهد 72 مواطنا جراء 10 غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال، إذ استخدمت أطنانا من المتفجرات لتدمير مبانٍ سكنية، ومدارس ومراكز ايواء للنازحين.

وفي مدينة رفح، جنوب القطاع، أقدم الاحتلال على نسف عدة مبانٍ سكنية غربي المدينة، بحسب وفا.

واستهدف الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 4 مواطنين في قصف على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بينما استشهد مواطنان آخران في محيط منطقة الصناعة بغرب مدينة غزة، واثنان آخران في حي تل الهوى جنوب غرب غزة.

وشهدت مناطق مختلفة من القطاع إصابات بين المواطنين جراء قصف مسيرات الاحتلال، حيث استهدفت مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة.

ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما أُصيب 103,740 آخرون.

وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف واستمرار الحصار.

وفي السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه أجلت 15 مريضا من مستشفى العودة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر، في محاولة للتعامل مع الظروف الإنسانية الكارثية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.