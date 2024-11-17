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حماس تنعى محمد عفيف وتؤكد أن دماءه لن تذهب هدرًا

09:22 م الأحد 17 نوفمبر 2024

غارات جوية إسرائيلية

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وكالات
نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، الذي استشهد في غارة جوية غادرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان لها: "اغتيال شخصية إعلامية سياسية لن يسكت صوت المقاومة، بل سيكشف عمق الهوة الأخلاقية التي يقبع فيها الاحتلال".
وأكدت حماس أن السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال لن تثني قوى المقاومة عن هدفها في إزالة الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.
كما تقدمت حماس بأحر التعازي والمواساة إلى حزب الله وعائلة الشهيد، مؤكدة أن دماء محمد عفيف لن تذهب هدرًا.

محمد عفيف حزب الله حماس المقاومة الاحتلال الإسرائيلي
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