شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ومخيم البريج بقطاع غزة

وكالات

استشهد وأصيب عددا من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي، فجر اليوم الأحد، استهدف منزلًا لإحدى العائلات بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع وتحديدا المناطق الغربية منه الاحتلال، بجانب عمليات نسف للمنازل من قبل الجيش الذي يتوغل في محيط منطقتي الفالوجا والفاخورة، بحسب الغد.

وتشهد هذه المناطق على مدار الساعة عمليات إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال المتمركزة في المنطقة، إذ أن هناك انفجارات سمعت بعد منتصف الليلة في مخيم جباليا هي ناجمة عن عملية نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

وتأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية بعد قيام الاحتلال بأعمال تجريف بالمنطقة الشرقية لمخيم جباليا، كما أن الطائرات الحربية أطلقت عدة صواريخ تجاه منازل المواطنين في بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة وكان من بين الاستهدافات استهداف مبنى لمقر بلدية بيت لاهيا، وأيضا استهداف منزل لعائلة حمودة في بيت لاهيا مما أدى لاستشهاد عدة مواطنين وإصابة آخرين.

وتتفاقم الأزمة في ظل عدم توفر سيارات إسعاف وطواقم طبية والدفاع المدنينن، إذ أن شمال غزة بلا طواقم طبية ولا مستشفيات ولا دفاع مدني منذ 25 يوما.

وعندما يتم استهداف منازل المواطنين يتم انتشال المصابين بواسطة جيرانهم ومعارفهم ويتم نقلهم سيرا على الأقدام إلى مستشفى كمال عدوان وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل في منطقة مشروع بيت لاهيا، أما جثامين الشهداء فيتم نقلها من خلال عربات تجرها الحيوانات في منطقة بيت لاهيا أو مشروع بيت لاهيا.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين اليوم الأحد، جراء قصف إسرائيلي على منزل بمخيم البريج، بالإضافة إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات.

واستشهد من دير البلح 14 فلسطينيا في المحافظة الوسطى منذ ساعات غروب السبت وحتى منتصف الليل.

وهذه الاستهدافات المتكررة تزامن معها قصف مدفعي مكثف على مدخلي مخيمي البريج والنصيرات عند شارع صلاح الدين بجانب القصف المدفعي المستمر على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة، إذ تركز القصف على شرق مخيمي المغازي والبريج وأيضا عدة مناطق على وسط غزة.

وقام الاحتلال بنسف عدد من المنازل في وسط القطاع بالتزامن مع التحليق المكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع تحت نظر ومراقبة الزوارق الحربية الموجودة قبالة شاطئ بحر وسط قطاع غزة والتي تقوم من وقت لآخر بإطلاق القذائف هي أيضا.