نشطاء المناخ ينظمون أكبر احتجاج في محادثات الأمم المتحدة

(أ ب)

اقتربت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ من نهاية أسبوعها الأول اليوم السبت، مع استمرار المفاوضين في الحديث بشأن المبلغ الذي ستدفعه الدول الأكثر ثراء للدول النامية، للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، خطط نشطاء لاتخاذ إجراءات بشأن ما يعتبر تقليديا أكبر يوم احتجاج لهم، خلال المحادثات التي تستمر أسبوعين.

ومن المتوقع أن يتردد صدى المظاهرة في باكو، عاصمة أذربيجان، في مواقع بمختلف أنحاء العالم، في "يوم العمل" العالمي من أجل العدالة بشأن المناخ، الذي أصبح حدثا سنويا.

وسيعود المفاوضون في محادثات مؤتمر كوب29، بأمل للتوصل إلى اتفاق، ربما تبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات للدول الفقيرة. ويعيش العديد منهم في جنوب العالم ويعانون بالفعل من الآثار المكلفة لكوارث الطقس، التي يؤججها تغير المناخ.

وذكر العديد من الخبراء أن هناك حاجة إلى تريليون دولار سنويا أو أكثر للتعويض عن تلك الأضرار ولدفع تكاليف التحول إلى الطاقة النظيفة، التي لا تستطيع معظم الدول تحملها بمفردها.

وتعرضت المحادثات لانتقادات على عدة جبهات اليوم الجمعة. فقد وقع اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة السابقين خطابا، أشار إلى أن العملية بحاجة إلى التحول من التفاوض إلى التنفيذ.

وانتقد آخرون، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي الاسبق، آل جور، الوجود الوشيك لصناعة الوقود الأحفوري والدول المعتمدة على الوقود الأحفوري في المحادثات. ووجد تحليل أن 1770 شخصا على الأقل لديهم علاقات بالوقود الأحفوري، مدرجون في قائمة الحضور في محادثات باكو.