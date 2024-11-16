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اشتباكات عنيفة إثر محاولة تسلل إسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية

10:52 ص السبت 16 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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د ب أ

تدور اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، إثر محاولة إسرائيلية التسلل مجددا إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدات جنوبية .

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم "يحاول العدو التسلل مجددا إلى الأراضي اللبنانية عبر بلدة الضهيرة ومحور طيرحرفا والجبين، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة والعدو الاسرائيلي".

وأشارت الوكالة، إلى أن "البلدات المذكورة تتعرض لقصف معاد".

وقالت الوكالة: "جدد جنود العدو توغلهم في اتجاه أطراف بلدة شمع المتصلة ببلدة طيرحرفا، وهي منطقة غير مرئية للقرى المقابلة، تحت غطاء ناري واسع".

كما أفادت بأن "القصف المدفعي استهدف منطقة حامول، والأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا وعلما الشعب، كما أن الغارات استهدفت بلدات مجدل زون والحي الغربي في طيرحرفا".

اشتباكات عنيفة الجيش الاسرائيلي المقاومة اللبنانية
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