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إيران تدين القصف الإسرائيلي لمناطق سكنية بسوريا

08:50 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي على المناطق السكنية في دمشق، مؤكداً أن توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية على دول المنطقة وخرق سيادة سوريا يعدان عدوانًا مباشرًا.

وأضاف أن هذا العدوان يتطلب تحركًا عاجلاً من مجلس الأمن الدولي لوقف جرائم إسرائيل.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت اليوم الجمعة، استشهاد عبد العزيز الميناوي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مواقع للحركة في العاصمة السورية دمشق.

وقالت المصادر إن الغارة أسفرت أيضًا عن استشهاد رسمي أبو عيسى، أحد قادة الحركة والمسؤول عن ملف العلاقات الخارجية، الذي شغل منصب ممثل الحركة في الجزائر لعدة سنوات.

وأكدت المصادر أن الهجوم استهدف مبنى يحتوي على مقر المالية الخاص بحركة الجهاد الإسلامي، حيث استشهد القياديان برفقة عدد من أفراد عائلتيهما.

يُعتبر عبد العزيز الميناوي من أبرز القيادات في حركة الجهاد الإسلامي وكان مقربًا من أمينها العام زياد النخالة. وكان يتنقل بين بيروت ودمشق طوال فترات عديدة.

وفي وقت لاحق، أكدت حركة الجهاد الإسلامي استشهاد العديد من عناصرها نتيجة القصف الإسرائيلي، بينما أفادت مصادر سورية بأن 15 شخصًا على الأقل استشهدوا جراء الغارة.

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