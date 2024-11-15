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وزير الخارجية يعقد لقاءً مع نظيره الإماراتي

05:11 م الجمعة 15 نوفمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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القاهرة- مصراوي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم، لقاءً مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تناول اللقاء العلاقات المتنامية بين البلدين الشقيقين، والتطلع لمزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بينهما.

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كما تناول الوزيران آخر التطورات الخاصة بالأزمة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في الضفة الغربية وفي لبنان.

وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، بما فيها الأزمة السودانية، والقرن الأفريقي، والأوضاع في ليبيا.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي منتدى صير بني ياس الإمارات
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